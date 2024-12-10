Россия выполняет все социальные обязательства, несмотря на трудности. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Подчеркну: несмотря на известные внешние ограничения, на трудности, с которыми мы сталкиваемся, наша страна, государство выполняет все социальные обязательства», — сообщил он.

Глава государства отметил, что на эти цели планируется направить четверть расходов бюджета в ближайшие три года. При этом он уточнил, что такие расходы правильнее назвать инвестициями, ведь таким образом удается сберегать и приумножать человеческий капитал.

С 1 октября военным пенсионерам, инвалидам I группы и тем, кому исполнилось 80 лет, проиндексировали пенсии на 5,1%.