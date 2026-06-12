Россия ввела уведомительный порядок пересечения госграницы для дипломатов ЕС

Россия вводит уведомительный порядок пересечения государственной границы для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран Евросоюза. Об этом сообщил на сайте департамент государственного протокола МИД России.

«Департамент государственного протокола сообщает заинтересованным представителям дипломатического корпуса о введении с 15 июня 2026 года уведомительного порядка пересечения государственной границы Российской Федерации для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран — членов ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве», — отметили в сообщении.

В прилагающейся памятке уточнили, что помимо аккредитованных дипломатов, консулов и административно-технического персонала, уведомительный порядок распространяется также на совершеннолетних членов их семей. Дети и неаккредитованные родственники, прибывающие в Россию на срок менее 90 дней, уведомлений направлять не обязаны.

В середине мая пограничная служба ФСБ России возобновила пропуск детей до 14 лет по свидетельствам о рождении через границу с Абхазией и Южной Осетией. Данное правило будет действовать до конца 2027 года.