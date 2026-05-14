Детям до 14 лет разрешили ездить в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству

Дети до 14 лет снова могут посещать Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом сообщил МИД России на официальном сайте .

«Пограничная служба ФСБ России возобновила пропуск детей — граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о принадлежности к российскому гражданству через границу России с Абхазией и Южной Осетией», — отметили в сообщении.

Подобный порядок пересечения границы сохранится до конца 2027 года, добавили в министерстве иностранных дел. Ранее для таких поездок россиянам до 14 лет требовался загранпаспорт.

В 2026 году россияне могут посетить без визы около 120 стран. Для пересечения границы обычно требуется предоставить действующий загранпаспорт, билеты на выезд из страны и бронь гостиницы, в некоторых странах обязательна медицинская страховка. Среди стран с безвизом: Белоруссия, Армения, Вьетнам, Таиланд, Турция, Южная Корея, Куба и ряд других стран и территорий.