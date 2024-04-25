Общество 25 апреля 2024, 16:01 Россия в разы увеличит объемы промышленного производства — Путин Путин: РФ на десятки процентов увеличит объемы промышленного производства РИА «Новости»

Читать 360 в

России в ближайшие годы предстоит на десятки процентов увеличить объемы промышленного производства. Об этом заявил президент Владимир Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Власти направят дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки», — пообещал глава государства.

Реклама

Путин также заявила о поддержке российского бизнеса. По его словам, власти будут создавать условия, чтобы представители деловых кругов запускали перспективные проекты, увеличивали капитал предприятий и создавали новые рабочие месте.

«Это работа на повышение благосостояния граждан», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин пообещал, что в России будут стабильные и понятные условия для работы. Для этого нужно провести реформу фискальной системы для распределения налоговой нагрузки на бизнес.