Роскосмос заявил об угрозе из-за обломков спутника Intelsat-33e

Специалисты Роскосмоса зафиксировали в ходе наблюдений более 80 фрагментов разрушенного на орбите спутника Intelsat-33e. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Специалисты Роскосмоса выяснили, проанализировав траектории движения образовавшихся фрагментов, что «разрушение спутника носило одномоментный и высокоэнергетический характер».

«На основании полученной динамики распределения обломков Intelsat-33e можно сделать вывод о наличии потенциальной угрозы для всех действующих космических аппаратов», — уточнили в госкорпорации.

В компании продолжают собирать координатную информацию, чтобы найти новые фрагменты спутника. После этого их включат в расчеты опасных сближений с космическими аппаратами российской группировки. Такими, как телекоммуникационные «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», а также гидрометеорологическим «Электро-Л».

Этой весной глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о создании в России федерального проекта «Млечный путь».