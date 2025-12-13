Россия стала лидером по покупкам бананов из Эквадора

Россия значительно увеличила закупки бананов из Эквадора и за десять месяцев 2025 года стала крупнейшим покупателем этой продукции. Об этом РИА «Новости» рассказал глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов Ричард Саласар.

«У нас было существенное увеличение экспортных поставок в Россию, они выросли с января по октябрь на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил он.

По словам Саласара, на Россию пришлось около 20% всего экспорта бананов. Далее в списке крупнейших импортеров идут США, Нидерланды, Турция и Германия. Он отметил, что в ближайшее время ценовая ситуация на рынке, скорее всего, сохранится без резких изменений. Также уточняется, что большая часть поставок в Россию осуществляется по долгосрочным контрактам, а лишь около 30% — по спотовым ценам.

Всего с января по октябрь 2025 года Эквадор экспортировал более 314 млн коробок бананов, что почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

