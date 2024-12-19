Россия сможет восстановить все свои исторические территории

Россия имеет достаточно ресурсов и сил, чтобы восстановить все свои исторические территории. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

«Восстановление и развитие этих территорий рассчитано до 2030 года, и там работа ведется и будет вестись по целому ряду направлений», — рассказал он.

По его словам, восстановление новых регионов сейчас идет хорошими темпами — территории входят в зону самообеспеченности. Специалисты восстановили уже порядка 21 тысячи объектов, добавил Путин. Он объяснил, что в ближайшие пять-шесть лет в новых регионах отстроят еще около 20 тысяч объектов.

Российский лидер также обратил внимание на строительный бум в Мариуполе.

«И в тот же Мариуполь вернулись, по нашим оценкам, как минимум 300 тысяч человек, и количество населения быстрым темпом продолжает расти», — отметил он.

Ранее глава государства сообщил о льготной ипотеке для жителей новых регионов и Арктики. Ипотечная ставка для них составляет 2%.