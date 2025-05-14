«Россия православная» предложила установить выходной в День крещения Руси

Представители движения «Россия православная» обратились к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением установить официальный выходной в честь Дня крещения Руси. Депутат Брянской облдумы и руководитель общероссийского движения Михаил Иванов подробно изложил инициативу в беседе с « Абзацем ».

«28 июля каждого года православные христиане отмечают День крещения Руси — дату, символизирующую духовное рождение народа и оказавшую огромное влияние на формирование российской государственности, культуры и моральных ценностей», — заявил парламентарий.

По его словам, историческое значение события трудно переоценить, ведь оно предопределило судьбу России на долгие века вперед. Как пояснил эксперт, крещение Руси — не просто церковный праздник, это символ национального достоинства, день почитания духовных традиций. Выходной 28 июля позволил бы укрепить моральные ценности общества и способствовал бы изучению отечественной истории, а также воспитанию патриотизма, считает Иванов.