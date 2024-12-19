Россия полностью обеспечила себя мясом

Россия сама себя обеспечивает мясной продукцией. В среднем потребление мяса в стране составляет 80 килограммов на человека, в то время как в мире этот показатель находится на уровне в 42 килограмма, заявил президент Владимир Путин на прямой линии.

«Вроде бы хватает, но все равно потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время», — подчеркнул он.

Ранее глава государства назвал стабильной экономическую ситуацию в России. За два года рост составил примерно 8%, объяснил он. По его словам, уровень инфляции вырос до 9,3%, что является тревожным показателем.

Президент выразил уверенность, что страна добьется выхода на экономический рост. Он также добавил, что ожидает от предпринимателей расширения предложений по улучшению показателей в макроэкономике.