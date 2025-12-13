Россия почти вдвое увеличила экспорт гречки в США в сентябре

В сентябре США заметно увеличили закупки гречки из России. Объем импорта за месяц вырос почти в два раза по сравнению с августом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В начале осени американские компании ввезли российскую гречку на 208 тысяч долларов, тогда как месяцем ранее поставки составляли 121,6 тысячи долларов. В годовом выражении сентябрьский показатель вырос почти на 5%.

При этом, за девять месяцев года США закупили в России гречку на 1,5 миллиона долларов, что немного меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, Россия остается крупнейшим поставщиком гречки на американский рынок. На втором месте по объему экспорта находится Канада, третью позицию занимает Украина.

Россия стала лидером по покупкам бананов из Эквадора. На РФ пришлось около 20% всего экспорта бананов. Следом в списке крупнейших импортеров идут США, Нидерланды, Турция и Германия.