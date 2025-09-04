В Минэкономразвития призвали адаптироваться к крепкому рублю

Курс рубля в обновленном макропрогнозе окажется сильнее, чем предполагалось ранее, и экономике придется адаптироваться к новым условиям. Об этом в рамках ВЭФ заявил министр экономического развития России Максим Решетников в эфире РБК .

«И нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться. Это достаточно серьезный вызов для экономики, для внутреннего производства и для внешнего», — подчеркнул он.

По словам Решетникова, Россия построила открытую экспортно-ориентированную экономику, в которой фиксируется рост экспорта, требующий балансировки. Министр отметил, что долгосрочный прогноз по курсу рубля изменится в сторону его укрепления.

Он добавил, что акцент в экономической политике придется смещать в сторону внутреннего производства и поддержки внутреннего рынка. При этом, отметил министр, долгосрочно важно учитывать баланс между импортом и экспортом, так как «без импорта в нужных объемах не будет и экспорта в тех масштабах, как хотелось бы».

Десятый Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке. Его главная тема в этом году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».