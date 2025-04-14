Мишустин: с 2026 года Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий

Россия с 2026 года начнет проводить двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом на совещании заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Индексацию выплат начнут осуществлять в два этапа: с 1 февраля по уровню инфляции за прошедший год и дополнительно с 1 апреля — по уровню роста доходов Соцфонда.

Правительство также утвердило стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.

«Среди основных направлений — совершенствование системы предоставления медпомощи пожилым людям, создание условий для их самореализации и повышение пенсионного обеспечения», — отметили в пресс-службе кабмина.

Ранее правительство распорядилось предоставлять многодетным семьям бесплатный пропуск в музеи, парки и выставки по всей стране. Мишустин подчеркнул, что свободный вход для них будет в любое удобное время, когда учреждение открыто.