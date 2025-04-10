Многодетным семьям разрешили бесплатно посещать музеи, парки и выставки

Правительство России разрешило многодетным семьям посещать музеи, парки и выставки по всей стране без ограничений по дням. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Раньше, отметил премьер-министр Михаил Мишустин, некоторые заведения составляли собственные графики для таких семей, а людям приходилось подстраиваться.

«Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждение открыто», — подчеркнул глава правительства.

Для этого достаточно предъявить удостоверение единого образца.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил ввести целевую надбавку к выплатам для семей, в которых воспитываются более 10 детей. По его мнению, стандартные суммы не покрывают реальных расходов.