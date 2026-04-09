Лавров назвал задачи Международного фестиваля молодежи

Предстоящий Международный фестиваль молодежи продемонстрирует гостеприимность современной России, открытость к сотрудничеству и диалогу с иностранными партнерами. Об этом на презентации мероприятия сообщил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

Он выразил уверенность, что фестиваль станет ярким событием.

«Оно призвано продемонстрировать гостеприимность и открытость России, готовность к сотрудничеству и диалогу со всеми государствами, народами, разделяющими идеалы мира, справедливости и добра», — заявил Лавров.

Министр добавил, что Россия рада увидеть на фестивале представителей широкого круга стран дальнего и ближнего зарубежья.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года. Предварительно, в нем примут участие до 10 тысяч человек в возрасте до 35 лет.

