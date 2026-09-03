Россия нашла партнеров для всех 13 автозаводов, оставленных иностранцами

Россия определила новых технологических партнеров для всех 13 автозаводов, которые оставили иностранные производители. При этом контроль над площадками сохранили российские бенефициары, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на ВЭФ-2026.

«На сегодня мы нашли новых партнеров на все 13 покинутых площадок, сохранив контроль за российским бенефициарами», — сказал министр.

Алиханов отметил, что технологии и права на конструкторскую документацию, созданные на новых российских предприятиях, останутся в стране.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о выполнении поставленной после 2022 года задачи по сохранению автомобильных заводов и инженерных компетенций.

Ранее стало известно, что в Химках построят офисно-сервисный центр Минского автозавода. Предприятие позволит обеспечить сервисную поддержку и обслуживание техники, которая используется на территории Подмосковья.