Офисно-сервисный центр Минского автозавода построят в Химках

Инвестиционный проект обсудили представители правительства Московской области и руководство предприятия на форуме регионов России и Белоруссии. Идея уже детально проработана.

Министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева сообщила, что сейчас компания готовит заявку на получение региональной имущественной поддержки, после чего проект перейдет на стадию реализации. Новый центр позволит обеспечить качественное обслуживание и сервисную поддержку техники завода, которая используется на территории Подмосковья.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова отметила, что размещение такого крупного центра подтверждает инвестиционную привлекательность округа. Реализация проекта создаст новые возможности для развития экономики, укрепления деловых связей и повышения качества сервисного обслуживания.

Создание новых производственных и сервисных площадок способствует развитию городской инфраструктуры, привлечению инвестиций и формированию дополнительных рабочих мест для жителей.