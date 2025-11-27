Главком ВМФ Моисеев заявил о значительном наращивании возможностей морской пехоты России

Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев рассказал о расширении возможностей морской пехоты России. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам военнослужащего, сейчас происходит значительное наращивание мощностей.

«И в этом году, уже в 2025 году, будет значительное наращивание, уже в составе всех флотов», — отметил Моисеев.

Он также добавил, что морские пехотинцы способны внести существенный вклад в победу РФ в зоне спецоперации. Кроме того, главком поздравил военных с 320-летием образования морской пехоты.