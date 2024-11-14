Россия начнет закупать иностранную картошку

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев заявил, что Россия планирует импортировать картофель из дружественных стран в связи с ростом спроса на данный продукт. Об этом сообщило издание «Известия» .

Он отметил, что вопрос о необходимости импорта будет проработан, а Минэкономразвития и Минсельхозу поручили определить объемы беспошлинного ввоза.

Одновременно с этим вице-премьер подчеркнул, что правительство продолжает осуществлять поддержку развития внутреннего производства. Помимо федерального проекта Минсельхоза, в рамках которого выделено 4,5 миллиарда рублей на 2024 год, фермерам предложат льготные кредиты и лизинг, что поспособствует увеличить объемы выращивания картофеля и других овощей.

В текущем году несмотря на весенние заморозки и засуху прогноз по урожаю составляет около 7,3 миллиона тонн, что схоже с результатами 2021–2022 годов. Патрушев напомнил, что в 2023 году фермеры собрали рекордный урожай — более 8,5 миллиона тонн картофеля, что привело к избыточному предложению и снижению цен ниже уровня себестоимости.

Ранее в Подмосковье продолжили занимать неиспользуемые земли под сельскохозяйственные нужды. С начала года в оборот ввели еще 6,1 тысячи гектара угодий.