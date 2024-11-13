Еще 6 тысяч гектаров неиспользуемой земли ввели в оборот в Подмосковье

Новые земли продолжают занимать под сельское хозяйство в Подмосковье. С начала года ввели в оборот еще 6,1 тысячи гектаров угодий.

«В Подмосковье особое внимание уделяем участкам, которые длительное время находились в залежном состоянии. Регион оказывает меры поддержки аграриям, например, субсидия на проведение культуртехнических мероприятий позволяет возместить до 50% от затрат», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В этом году по вводу неиспользуемых земель лидируют пять предприятий региона. Это КФХ «Агроэкоинвест» в Шаховской (около 653 гектаров), «РусМилк» в Воскресенске (более 588 гектаров), «Рассвет-Авангард» в Волоколамске (свыше 380 гектаров), «Агроинтех» в Можайске (326 гектаров) и «СПК имени Ленина» в Луховицах (272 гектара).

До 15 ноября ведется прием документов для выплаты региональной субсидии на проведение культуртехнических мероприятий.