Россия и Индонезия на ПМЭФ-2025 приняли декларацию о стратегическом партнерстве

Декларацию о стратегическом партнерстве по итогам переговоров лидеров на ПМЭФ-2025 приняли Россия и Индонезия. Об этом рассказал президент Владимир Путин.

Отношения между Россией Индонезией носят обоюдовыгодный характер, отметил российский лидер и добавил, что они стабильно развиваются.

«Индонезия — один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В текущем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений», — указал Путин.

По словам президента, Россия всячески способствовала, чтобы Индонезия присоединилась к БРИКС. С 1 января страна стала полноправным участником организации.

Индонезийские спортсмены в рамках спортивной части ПМЭФ-2025 проведут матчевую встречу с командой России по бадминтону. Программу Игр сформировала спортивная платформа фонда «Росконгресс» во взаимодействии с министерством спорта.