Представители 13 стран примут участие в спортивных мероприятиях ПМЭФ

На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме запланирована обширная спортивная программа с участием представителей 13 стран. Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса.

Российские бадминтонисты проведут матчевую встречу с командой Индонезии, одним из мировых лидеров вида спорта.

Сборная России по боксу встретится со сборной мира, в состав которой войдут боксеры Казахстана, Венесуэлы, Армении, Аргентины и Австралии.

Велогонщики из России, Франции, Узбекистана, ОАЭ, Белоруссии и Казахстана уже стартовали в третьей многодневке «Золото Ладоги».

Программу Игр ПМЭФ сформировала спортивная платформа фонда «Росконгресс» во взаимодействии с министерством спорта.

Глава Минспорта Михаил Дегтярев возглавит сессию «Спорт как универсальный язык диалога». В дискуссии также примут участие министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук, министр спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов, генеральный секретарь Высшего совета по делам молодежи и спорта Королевства Бахрейн Аймен Тауфик Аль-Муайед, министр молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо и бывший главный тренер сборной России по волейболу Зоран Гайич.

Ранее представители 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ.