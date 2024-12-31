России предрекли урожайный год

В 2025-м Россию ждет хороший урожай, год пройдет без природных катаклизмов. Такой прогноз в комментарии ТАСС дал глава кызылской организации шаманов «Адыг-Ээрен», верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.

Он назвал 2024 год суровым, вспомнил о природных катаклизмах, авариях и войнах.

«Следующий год будет годом Змеи. Это значит, что год пройдет спокойно, без катаклизмов и больших аварий. Змея защищает землю, ползет по ней. Никакой опасности для урожая нет, он будет хороший в 2025 году. Много зерна соберем», — пообещал Допчун-оол.

Шаманизм — одно из самых древних верований. Всего в Туве зарегистрировано больше 10 шаманских организаций, в республике есть около 200 шаманов.

Ранее верховный шаман раскрыл просьбы россиян к духам на Новый год. По его словам, самые частые — пожелания здоровья и мира между народами.