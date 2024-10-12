Строительство домов в России подорожало на 800 тысяч рублей

Строительство частного дома в России подорожало. По оценкам платформы ДОМ.РФ, контракт на возведение жилья в сентябре обходился желающим в 5,8 миллиона рублей, сообщил ТАСС .

Если в январе средняя стоимость контракта составляла пять миллионов рублей, то в августе увеличилась до 5,38 миллиона, а в сентябре — до 5,8 миллиона.

Пик выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство пришелся на июнь, а затем пошел на спад — с 47,1 тысячи договоров на 1 июля до 19,8 тысячи на 1 сентября.

Средняя площадь оформленных через платформу домов достигла 117 квадратных метров, а стоимость их проектов обошлась в 7,56 миллиона рублей. Лишь 5% предложенных на сайте проектов имели площадь более 200 квадратных метров, 52,6% — от 100 до 200 квадратных метров.

Самым распространенным архитектурным стилем стал классический — 38,3%. Еще 25,8% выполнены в европейском стиле. Самыми популярными типами фундамента стали плитный и свайно-ростверковый, 27,2% и 23,9% соответственно. В 35,2% строители предложили возвести стены из газобетонных блоков, в 22,1% — из деревянных каркасов.

К августу 2024 года спрос на строительство домов в России резко сократился, сообщил «Известиям» директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин. По его словам, это связано с изменением условий семейной ипотеки.