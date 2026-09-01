Россельхознадзор разъяснил правила учета домашней птицы в подсобных хозяйствах

Ветеринарные службы бесплатно маркируют домашнюю птицу по месту ее содержания, хозяевам не нужно никуда ее возить. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что для владельца подсобного хозяйства процедуру свели к минимуму. Специалист государственной ветслужбы региона выезжает на подворье, осматривает поголовье. В случае домашней птицы идентификационный номер присваивают всей группе, табличку вешают на птичник.

Платить за учет не нужно, как и маркировать каждую особь домашней птицы.

Замруководителя ведомства Константин Савенков подчеркнул, что маркировка требуется только для оперативного реагирования в случае возникновения опасных инфекций. Информация позволит ветслужбе быстро пресечь распространение болезней, таких как птичий грипп.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать правила учета сельскохозяйственных животных.