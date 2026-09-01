Володин призвал правительство скорректировать правила учета животных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать правила учета сельскохозяйственных животных. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Спикер отметил, что в Думу массово обращаются граждане, которым доставили неудобства новые правила, вступающие в силу 1 сентября.

Согласно постановлению кабмина от 5 апреля 2023 года № 550, к этому сроку владельцы обязаны были поставить на учет домашнюю птицу, если в хозяйстве ее более 10 голов.

Володин подчеркнул, что решения, направленные на борьбу за санитарное благополучие, следовало заранее обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами.

«Особенно такие министерства, как Минсельхоз, Минэкономразвития должны были об этом подумать, если у них задача — заботиться о людях, а не создавать им проблемы», — добавил председатель ГД.

Ранее в Минсельхозе Подмосковья сообщили, что с января 2027 года изменятся условия чипирования домашних питомцев.