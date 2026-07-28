Россельхознадзор пресек ввоз более 43 тонн свиного шпика из Белоруссии

Россельхознадзор пресек ввоз в Россию 43,6 тонны свиного шпика, следовавшего транзитом от белорусского ООО «Велес-Мит» в адрес казахстанского предприятия по фальшивому ветсертификату. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Предварительная проверка ввезенной продукции вызвала у сотрудников службы сомнения в происхождении сырья, из которого выработан товар», — заявили в Россельхознадзоре.

Сырье поступило на предприятие, предположительно, из стран Евросоюза (Дании). Россельхознадзор обратился к белорусскому Департаменту ветеринарного надзора с просьбой с 28 июля приостановить сертификацию продукции ООО «Велес-Мит» для отправки в Россию и другие страны ЕАЭС до завершения проверки по выявленным нарушениям.

Также из-за систематических нарушений служба ввела временный запрет на ввоз и транзит по территории страны всех видов мясной продукции от ООО «Велес-Мит».