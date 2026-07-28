В России уничтожили более 39 тысяч свежесрезанных роз из Армении

В Смоленской области уничтожили крупную партию свежесрезанных роз из Армении, которую пытались ввезти в Россию по поддельным документам через Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Восемнадцатого июня 2026 года инспекторами ведомства совместно с сотрудниками Смоленской таможни было задержано 39,2 тысячи цветов. <…> Данная партия роз утилизирована», — уточнили в ведомстве.

Грузовик под управлением гражданина Белоруссии следовал из Минской области в Москву. Перевозчик заявил груз в сопроводительных документах как безалкогольные тонизирующие напитки.

Сотрудники таможни и инспекторы Россельхознадзора при осмотре грузового отсека обнаружили цветы, на которых отсутствовали фитосанитарные документы. На сохранившихся фрагментах маркировочных этикеток была указана страна происхождения — Армения.

Россельхознадзор ограничил ввоз цветочной продукции из Армении с 22 мая из-за выявления 135 случаев заражения цветов.