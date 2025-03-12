Росреестр опроверг сообщения о введении нового налога на хозпостройки

Никакого налога на отдельные капитальные строения на дачных участках с 1 марта не вводилось. Об этом сообщили в пресс-службе Россреестра.

Такую информацию ранее опубликовали некоторые СМИ.

В ведомстве уточнили, что с 1 марта вступили в силу два закона. Один из них дает определение освоению земельных участков, второй вводит принцип, по которому использовать сооружения на них можно только после оформления прав. Однако ни тот ни другой не предусматривают никаких новых денежных сборов.

«Порядок налогообложения хозпостроек был установлен Налоговым кодексом ранее и действует без изменений. Соответствующие разъяснения ранее уже давала ФНС», — подчеркнули в Росреестре.

Там рекомендовали доверять только проверенным источникам информации.

Ранее Министерство жилищной политики Подмосковья напомнило правила передачи собственности на квартиру.