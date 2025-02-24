Минжилполитики Подмосковья напомнило правила передачи квартир в собственность

Проведение сделок с квартирами требует большого внимания и ответственного подхода. В Министерстве жилищной политики Московской области напомнили о правилах передачи собственности.
Чтобы переоформить недвижимость, необходимо заключить договор о купле-продаже, ренте или дарении. После этого следует оплатить пошлину и подать заявление и документы в Росреестр. После получения новой выписки из ЕГРН следует полностью завершить расчеты. В случае наследования квартира перейдет к новому владельцу только после смерти предыдущего.
От собственности на квартиру можно отказаться. Для этого необходимо подать заявление о признании имущества бесхозяйным.
Вернуть же право собственности можно после обращения в Росреестр с просьбой о принятии жилья во владение, распоряжение или пользование.
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