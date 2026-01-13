Согласование видов использования земельных участков упростили в Подмосковье

На сайте государственных услуг Московской области упростили проверку видов разрешенного использования земельных участков. В сервис внедрили подсказки и предзаполнение полей.

Речь идет об услуге «Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков».

«Теперь, помимо автозаполнения основных характеристик земельного участка после ввода кадастрового номера, система автоматически проверит текущий вид разрешенного использования и приведет его в соответствие классификатору. Если характеристики земельного участка отсутствуют, сервис подскажет пользователю дальнейший порядок действий», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга предназначена для собственников или арендаторов земли, которым необходимо провести с участком какую-либо операцию, однако в документах значится устаревший или не соответствующий классификации вид использования.

Подать заявку могут как физические лица, так и предприниматели, а также организации.

Найти услугу можно в разделе портала «Гражданам» в категории «Земля». Ее предоставляют бесплатно.

Чтобы отправить заявление, нужно войти в систему через учетную запись и заполнить электронную форму. Ответ придет в личный кабинет пользователя в течение 10 рабочих дней.