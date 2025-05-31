Роспотребнадзор взял на контроль мониторинг данных о лихорадке чикунгунья

В России не зафиксировали случаи заражения лихорадкой чикунгунья, однако за ситуацией продолжают внимательно следить. Об этом сообщил Роспотребнадзор .

«Роспотребнадзор мониторирует информацию о лихорадке чикунгунья. На данный момент в России проводится постоянный мониторинг численности комаров-переносчиков инфекционных заболеваний. Количество видов Aedes albopictus и Aedes aegypti, переносчиков лихорадки, в настоящее время не представляет эпидемиологической опасности», — пояснили в пресс-службе.

Лихорадка чикунгунья передается через укусы комаров и чаще всего протекает без тяжелых последствий. Несмотря на это, в некоторых случаях возможны осложнения. Среди симптомов — резкая лихорадка, боли в мышцах и суставах, головная боль, сыпь, тошнота и общая слабость. Специалисты также назвали страны, где риск заражения наиболее высок. Это Индия, Пакистан, Таиланд, Филиппины, Бразилия, Колумбия, Шри-Ланка, Маврикий, Сомали и некоторые другие.

После возвращения из путешествия ведомство рекомендует внимательно следить за своим здоровьем и при первых признаках недомогания — особенно лихорадке и болях в суставах — обращаться к врачу, не забывая сообщать о своих поездках.

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