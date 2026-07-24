Психолог рассказала, как помочь ребенку адаптироваться в новой группе детского сада летом

Детский психолог Виктория Шиманская поделилась со «Взглядом» советами, как помочь детям адаптироваться к изменениям в детском саду в летний период. По ее словам, объединение групп может вызвать у ребенка стресс из-за потери привычной рутины, однако это не всегда плохо.

Психолог отметила, что стресс помогает детям мобилизоваться и искать контакт со взрослыми в новой обстановке. Это способствует формированию адаптивности — способности справляться с переменами.

Чтобы снизить напряжение, важно заранее объяснить ребенку, что изменится: кто будет встречать его утром, в какой группе он окажется, какие знакомые дети или взрослые останутся рядом. Например, можно сказать: «Завтра ты пойдешь в другую группу. Там будет новый воспитатель, но после прогулки я, как обычно, заберу тебя».

Шиманская советует использовать домашние ритуалы стабильности, такие как одинаковое время подъема, знакомая игрушка с собой, короткое прощание и понятный план вечера. Это помогает нервной системе ребенка легче адаптироваться к изменениям в детском саду.

Переход в новую группу лучше делать постепенно. Для начала стоит познакомить ребенка с помещением и воспитателем, показать шкафчик, игрушки, место для сна. Воспитателю важно сразу назвать ребенка по имени, объяснить правила и включить его в простое совместное действие.

После детского сада не стоит устраивать подробный допрос. Лучше задавать мягкие и конкретные вопросы: «Что сегодня было знакомым?», «Кто тебе помог?», «Что было самым трудным?». Если ребенок несколько дней капризничает, хуже засыпает или сильнее цепляется за родителей, это может быть нормальной реакцией адаптации. Главный ориентир — постепенное возвращение интереса к игре, общению и привычному режиму.