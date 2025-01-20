Роспотребнадзор раскрыл итоги анализа опасных аромаингаляторов

Роспотребнадзор выявил опасность аромаингаляторов, которые продаются на российских маркетплейсах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ службы.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») ранее попросил проверить безопасность аромаингаляторов, которые нередко покупают несовершеннолетние, и определить последствия их использования.

В рамках проверки Роспотребнадзор выяснил, что данная продукция содержит вещества, которые оказывают негативное влияние на нервную и дыхательную системы, а также на почки и печень.

Действие деклараций на эти товары приостановили. В адрес маркетплейсов направили предупреждение о том, что эти позиции должны размещаться исключительно в разделе «медицинские изделия».

«Дети перестанут травиться наркотическими аромаингаляторами. Сняли их с продажи на маркетплейсах перед Новым годом. „Осветители для мозга“, так их называли дети», — уточнил Гусев в беседе с агентством.

Госдума ранее во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому повторная продажа детям никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов, повлечет за собой уголовную ответственность.