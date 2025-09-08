Роспотребнадзор оценил летний сезон на Черноморском побережье

Спокойным и стабильным выдался прошедший в этом году летний сезон на Черноморском побережье. Такую оценку дала в беседе с РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, курорты с честью выдержали увеличившийся поток туристов. Детские лагеря также показали результаты не хуже прошлогодних.

Попова пояснила, что нагрузка на побережье возросла за счет внутреннего туризма. Местное руководство учло этот фактор заранее, что позволило избежать трудностей.

Ключевые туристические направления контролировал Роспотребнадзор. Ведомство обеспечило безопасный и спокойный отдых не только на побережье Черного моря, но и на других площадках.

Особое внимание сотрудники подконтрольной Поповой структуры уделили детскому отдыху.

В Краснодарском крае показатели остались на уровне прошлого года. Анапа вновь стала лидером: там отдохнули от 25 до 30% всех детей, приехавших в регион.

