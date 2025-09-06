Анна Попова рассказала о ситуации с новыми геновариантами коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на ВЭФ рассказала, что новые варианты коронавируса не влияют на клиническую картину болезни — она по-прежнему проявляется как респираторная инфекция с разными симптомами. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Попова подчеркнула, что COVID-19 стал сезонным заболеванием, но специалисты продолжают следить за ним внимательнее, чем за другими вирусами. По словам Поповой, с конца июля фиксируется рост заболеваемости, однако показатели остаются невысокими, а течение болезни в большинстве случаев легкое.

Ранее врач Андрей Сахаров рассказал о важности вакцинации детей. По его словам, первоочередными являются прививки от полиомиелита, кори, краснухи и эпидемического паротита.