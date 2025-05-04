Роспотребнадзор опроверг запрет полевых кухонь на акциях к 9 Мая

Роспотребнадзор опроверг информацию о запрете полевых кухонь на акциях к 9 Мая. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале .

В СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор якобы запретил «солдатскую кашу» во время акции «Бессмертный полк». Также журналисты утверждали, что властям предлагали отказаться от проведения праздничных мероприятий «Фронтовая поляна», «Солдатская каша» и других подобным акций, где будут готовить и раздавать еду.

«Якобы связано с высоким риском несоблюдения санитарно-гигиенических норм и требований», — уточнили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, данная информация полностью недостоверна, и заявления не соответствуют действительности. В редакции уже направили запрос с просьбой указать, откуда взялась эта информация.

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