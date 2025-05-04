Президент Кубы Бермудес прилетел в Россию на торжества в честь Победы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Петербург. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента латиноамериканской страны.

Кубинский лидер прилетел в Россию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая. В аэропорту Пулково президента встретил губернатор Александр Беглов. Градоначальник обсудит с главой Кубы перспективы двустороннего сотрудничества в экономике, культуре, образовании и других сферах.

В честь прибытия Бермудеса в воздушной гавани прозвучали гимны России и Кубы. Петербург является первой остановкой кубинского президента в рамках официального визита в Россию.

По данным RT, Беглов в беседе с Бермудесом отметил важность подвигов жителей блокадного Ленинграда и кубинцев — братьев Альдо и Хорхе Виво.

Ранее о планах посетить Россию заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Он прилетит 7 мая на мероприятия в честь 80-летия Победы и пробудет в стране четыре дня.