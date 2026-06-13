В Ростовской области в 2026 году не зарегистрировали ни одного случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону, заместитель главного государственного санитарного врача по области Екатерина Ерганова, сообщил ТАСС .

Она опровергла распространившуюся в некоторых СМИ информацию о нашествии смертельно опасных комаров — переносчиков различных инфекций, включая лихорадку Западного Нила.

Ерганова пояснила, что в 2025 году действительно выявили два случая этого заболевания, но люди заразились в Краснодарском крае.

Специалисты Роспотребнадзора регулярно проверяют насекомых на наличие опасных инфекций, в 2026 году лихорадку у них не обнаружили, добавила она.

Ранее в Сети появились выдержки из документов Национальной разведки США. В них говорится, что на Украине хранятся опасные патогены, в том числе сибирская язва и вирус Эболы.