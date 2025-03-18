Роспотребнадзор обеспечит эпидбезопасность на праздновании Дня Победы

Роспотребнадзор сделает все необходимое для обеспечения эпидемиологической безопасности на праздновании Дня Победы в России. Об этом РИА «Новости» сообщила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, соответствующая работа ведется с самого начала подготовительных мероприятий.

«Сделаем все необходимое, чтобы никаких рисков ни для участников, ни для гостей, ни для всех россиян не возникло», — подчеркнула собеседница агентства.

Таким образом она прокомментировала деятельность Роспотребнадзора по обеспечению эпидбезопасности праздничных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно о визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву 9 мая. Глава правительства в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что приедет в столицу для участия в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы.