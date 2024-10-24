Роспотребнадзор нашел нарушения в работе фабрики «Сокол»

Роспотребнадзор приостановил работу фабрики «Сокол», которая занималась в том числе производством зефира. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Сети появилась информация о случаях отравления людей зефиром без сахара. Компания X5 Group объявляла, что торговые сети «Перекресток», «Пятерочка» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru на фоне публикаций о жалобах покупателей приостановили продажу зефира с мальтитным сиропом.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит проверку в отношении ООО „Кондитерская фабрика „Сокол“, производителя зефира „Жизель“ и зефира „Классический“ без сахара из сети супермаркетов „ВкусВилл“», — заявили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора произвели отбор проб сырья и готовой продукции, холодной и горячей воды, а также смывов для лабораторных исследований продукции.

В пресс-службе добавили, что специалисты обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм и правил, у продукции отсутствовало подтверждения сроков годности.

Ранее стало известно, что фабрика «Сокол» подаст в суд после сообщений о массовом отравлении россиян. Коммерческий директор компании Михаил Шамис заявлял, что Роспотребнадзор получил документы, подтверждающие безопасность продукции.