Производитель зефира подаст в суд после сообщений о массовом отравлении россиян

Юристы кондитерской фабрики «Сокол», которая производит в том числе не пропадающий из инфополя зефир на мальтите, готовят иск к СМИ, распространившим недостоверные сведения о продукции предприятия. Об этом 360.ru заявил коммерческий директор фабрики Михаил Шамис.

«Будем требовать опубликовать опровержение. А также в настоящее время готовим расчет ущерба от распространения недостоверных сведений для взыскания с соответствующих СМИ», — добавил он.

Отдельно Шамис подчеркнул, что пока у «Сокола» нет ни одной официально оформленной жалобы ни от покупателей, ни от кого-либо. Кроме того, фабрика уже предоставила Роспотребнадзору дополнительные пакеты документов, подтверждающих безопасность продукции.

«После окончания проверки (ее ведомство начало после публикаций об отравлении людей, — прим. ред.) будем обращаться в суд. А откуда это все взялось? Один из покупателей опубликовал в Telegram-канале сведения, что он отравился зефиром, купленным во „Вкусвилле“, после этого сам покупатель или этот канал подняли жалобы на продукцию за весь период продаж — это 31 жалоба», — уточнил собеседник 360.ru.

После этого, по его словам, откуда-то появились новости, что якобы более 100 покупателей отравились. Но при этом фабрика не получила пока ни одного заявления с конкретной жалобой.