Производитель зефира подаст в суд после сообщений о массовом отравлении россиян
Коммерческий директор «Сокола» Шамис: фабрика подаст в суд после фейков о зефире
Юристы кондитерской фабрики «Сокол», которая производит в том числе не пропадающий из инфополя зефир на мальтите, готовят иск к СМИ, распространившим недостоверные сведения о продукции предприятия. Об этом 360.ru заявил коммерческий директор фабрики Михаил Шамис.
«Будем требовать опубликовать опровержение. А также в настоящее время готовим расчет ущерба от распространения недостоверных сведений для взыскания с соответствующих СМИ», — добавил он.
Отдельно Шамис подчеркнул, что пока у «Сокола» нет ни одной официально оформленной жалобы ни от покупателей, ни от кого-либо. Кроме того, фабрика уже предоставила Роспотребнадзору дополнительные пакеты документов, подтверждающих безопасность продукции.
«После окончания проверки (ее ведомство начало после публикаций об отравлении людей, — прим. ред.) будем обращаться в суд. А откуда это все взялось? Один из покупателей опубликовал в Telegram-канале сведения, что он отравился зефиром, купленным во „Вкусвилле“, после этого сам покупатель или этот канал подняли жалобы на продукцию за весь период продаж — это 31 жалоба», — уточнил собеседник 360.ru.
После этого, по его словам, откуда-то появились новости, что якобы более 100 покупателей отравились. Но при этом фабрика не получила пока ни одного заявления с конкретной жалобой.
И нет никаких сведений, что хотя бы один покупатель обращался к врачу. То есть обращений к врачу не зарегистрировано. Поэтому мы это все считаем фейком и недостоверными сведениями.
Михаил Шамис
«Продукцию мы производим в очень большом количестве с 2018 года, она продается во многих региональных и практически во всех федеральных сетях. Также она представлена на маркетплейсах. И жалобы единичные на продукцию есть, они больше чем на 90% связаны с нарушением нормы потребления.Причем о нем на упаковке написано. Вот при увеличенном количестве, так сказать, могут вызывать заменители сахара вздутие живота и диарею», — указал он.
Также Шамис обратил внимание, что «Соколу» за минувшие шесть лет удалось пообщаться с некоторыми покупателями, которые жаловались ранее на зефир. И выяснилось, что опять же причина была именно в нарушении нормы потребления. Также бывали отдельные случаи непереносимости заменителя сахара в зефире.
«А сам заменитель — это разрешенная добавка не только в России, но и разрешенная стандартами и Европы, и Америки. И на сегодня он является самой безопасной добавкой в качестве заменителя сахара», — заключил собеседник 360.ru.