Роспотребнадзор напомнил, что парфюмерно-косметические товары не подлежат возврату

В преддверии новогодних праздников многие задумываются о подарках, но не всегда выбор оказывается удачным. Пермский Роспотребнадзор напомнил, какие презенты вернуть не получится, и призвал к обдуманному подходу при их выборе. Об этом сообщило Ura.ru .

По данным ведомства, в список товаров, которые нельзя вернуть или обменять, входят предметы для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях, а также лекарственные препараты. То же самое касается парфюмерии и косметики, текстиля, кабельной продукции и строительных материалов.

Кроме того, не подлежат возврату швейные и трикотажные изделия, изделия из полимерных материалов, контактирующие с пищевыми продуктами, бытовая химия, пестициды и агрохимикаты, ювелирные украшения, автомобили и мебельные гарнитуры бытового назначения. Вернуть перечисленные товары можно только в случае выявления в них недостатков.