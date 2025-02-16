Россиян предупредили об опасности вирусов из тающих льдов

Человечество может столкнуться с большой опасностью при высвобождении вирусов из тающих льдов и вечной мерзлоты. Об этом экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг сообщил РИА «Новости» .

«Я так думаю, поскольку мы даже не знаем, какие там вирусы», — сказал он.

Лауреат Нобелевской премии мира привел в пример сибирскую язву, споры которой до сих пор могут сохраняться в вечной мерзлоте, и добавил, что подобных рисков может оказаться гораздо больше. По словам Чунга, вирусы могут содержаться во льдах в Гренландии, северной части Канады, а также в России.

Ранее Роспотребнадзор подготовился к биологической угрозе из-за нового вируса в США. В штате Алабама ученые обнаружили вирус, который назвали Кэмп-Хилл. Российские специалисты разработали тест-системы для его выявления.