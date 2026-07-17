Роспатент открыл прием заявок на юбилейный конкурс «Успешный патент»

Роспатент объявил о начале приема заявок на пятый юбилейный конкурс «Успешный патент». Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Заявки принимаются до 15 сентября 2026 года на сайте успешныйпатент.рф.

Конкурс выявляет отечественные запатентованные разработки, которые успешно внедрили в экономику и получили подтвержденный эффект по итогам 2025 года. Участвовать могут российские изобретатели и правообладатели патентов.

Жюри из представителей науки, бизнеса и экспертов ФИПС выберет лучшие патенты. Лауреаты и финалисты получат дипломы, нагрудные знаки, а победителям вручат памятный знак и сертификат на обучение в ФИПС.

За четыре года в конкурсе участвовали организации из 65 регионов. Московская область присоединилась в 2024 году — от региона подали 13 заявок.

Ранее в Подмосковье молодых ученых пригласили на конкурс «Созвездие агротеха».