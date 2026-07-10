Молодых ученых Подмосковья пригласили на конкурс «Созвездие агротеха». Это федеральный проект, цель которого — поддержать перспективные научные разработки и исследовательские инициативы в сфере агротехнологий.

Конкурс помогает выявлять талантливых исследователей, чьи решения способны укрепить технологическое лидерство российского агропромышленного комплекса.

В новом сезоне состязание пройдет по трем направлениям: биотехнологии для агропромышленного комплекса, генетика и селекция, цифровизация в АПК.

На конкурс приглашают исследователей, кандидатов и докторов наук, аспирантов, магистрантов, студентов и научных сотрудников в возрасте от 18 до 35 лет. Важное условие — наличие перспективных патентов по заявленным направлениям.

Россельхозбанк поможет продвигать проекты победителей и искать финансирование, предоставит возможность подобрать партнеров для пилотных испытаний среди ведущих отраслевых компаний, а также даст шанс презентовать проект инвесторам АгроИнвест Клуба.

Подать заявку можно до 30 сентября 2026 года. Все подробности о конкурсе и условиях участия размещены на платформе «РСХБ.Цифра».