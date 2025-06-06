Рособрнадзор заявил о сложностях в организации питания школьников на ЕГЭ

Организация горячего питания во время проведения ОГЭ и ЕГЭ требует детального обсуждения. Реализация инициативы может столкнуться с рядом нюансов, сообщили РИА «Новости» в Рособрнадзоре.

«Для организации горячего питания потребуется пересмотр действующих правил проведения экзамена», — сказали в ведомстве.

Мера приведет к росту затрат со стороны российских регионов, а также увеличит время пребывания школьников в пунктах проведения экзаменов.

Ранее стало известно, что с идеей о бесплатном горячем питании для учеников и педагогов на ОГЭ и ЕГЭ выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Политик отметил, что нынешние условия проведения испытаний зачастую приводят к ухудшению самочувствия, что в итоге сказывается и на результатах.