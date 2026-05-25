Рособрнадзор вынес предостережения трем московским вузам

Три столичных вуза получили предостережение Рособрнадзора о нарушении обязательных требований. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уведомления получили Московская международная академия, Московский государственный лингвистический университет и «Российский университет медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Вузам предписали принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

В феврале Рособрнадзор предупредил о нарушениях семь российских учебных заведений, а в апреле подобные предупреждения получили Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого и Автомобильно-транспортный институт.

Полный список уведомлений и подробные основания для их вынесения опубликовали в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.