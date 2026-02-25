Рособрнадзор предупредил семь российских вузов о нарушении требований

Семь высших учебных заведений получили предостережение Рособрнадзора о нарушении обязательных требований. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уведомления направили в Московский государственный университет геодезии и картографии, Российско-таджикский (славянский) университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Институт специальной педагогики и психологии, Художественный институт имени Сурикова.

Кроме того, в список попали два православных учебных заведения — Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии и Российский православный университет святого Иоанна Богослова.

Руководство вузов призвали принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамка государственного надзора в сфере образования.

Ранее Рособрнадзор из-за нарушений законодательства запретил Кисловодскому гуманитарно-техническому институту принимать абитуриентов.