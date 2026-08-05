Семейный психолог Маденко призвала не давить на подростков после сдачи ЕГЭ

В этом году выпускники 11-х классов пережили сильный стресс из-за подготовки к ЕГЭ, экзаменов и поступления в вузы. Рекордное количество стобалльников и рост проходных баллов создали напряженную обстановку. Семейный психолог Екатерина Маденко подтвердила, что приемная кампания была особенно нервной. Об этом написал KP.RU .

По словам эксперта, подростки, которые девять месяцев живут в режиме постоянной мобилизации, могут испытывать выгорание. Это состояние, при котором ребенок становится эмоционально отстраненным, теряет интерес к любимым занятиям и отвечает односложно.

Маденко отмечает, что в последние годы обращений к психологам с этой проблемой стало заметно больше. Она предлагает несколько шагов для перезапуска: снять требования, позволить ребенку отдохнуть без чувства вины, следить за словами и не давить на него.

Психолог также предупреждает, что восстановление после выгорания может занять от 12 недель. Важно не загнать подростка еще больше и при необходимости обратиться за помощью к специалисту.

Татьяна Кумскова, другой психолог, в статье предложила конструкцию «эмоциональное экзаменационное выгорание», которое развивается по трем фазам: перегрузка, «ложный финиш» и срыв. Она рекомендует ввести в школах модуль восстановления после ЕГЭ и отказаться от «риторики запугивания».