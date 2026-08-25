Росмолодежь предложила молодежи бесплатно подготовиться к конкурсу грантов

Росмолодежь открыла бесплатную образовательную платформу для молодых людей, которые хотят участвовать во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На платформе «Академия „Росмолодежь.Гранты“» участникам помогут пройти весь путь— от идеи до готовой конкурсной заявки. Курсы посвящены социальному проектированию, постановке целей, определению целевой аудитории и ожидаемых результатов.

«Участники получают практическую помощь в подготовке черновика конкурсной заявки», — говорится в документе.

Кроме того, молодые люди смогут разобраться в правилах оформления отчетности и на практике подготовить собственный социальный проект.

В Росмолодежи рассчитывают таким образом повысить гражданскую активность молодежи и помочь реализовывать инициативы в регионах.

Ранее 50 студентов из Подмосковья отправились в путешествие по программе Росмолодежи.